Двух знаменитых певиц – Софию Ротару и Аллу Пугачеву часто сравнивают, отдавая то одной то другой артистке, очередной спорт на эту тему разгорелся в Сети

На одной из фан-страниц в соцсети Инстаграм появилось фото, на котором запечатлены обе артистки. При этом они даже держатся за руки. В посте спрашивают поклонников нравятся ли им обе певицы или же они отдают предпочтение какой-то одний.

Мнения разошлись. Многие признали, что и Ротару, и Пугачева являются легендами.

«Люблю обеих. Это наша история, наша эпоха. Таких умных, талантливых, красивых певиц больше нет. Две звезды, две светлых повести! Пусть они будут здоровы и счастливы!», «Обе шикарные и талантливые, но Пугачева ближе», «Люблю их обеих», «Обе классные», «Обе по-своему талантливы и прекрасны, как женщины», «Обе легенды», - писали в Сети.

При этом нашлись и те, кто отдал предпочтение Пугачевой.

«Я честно скажу, Ротару злая тетка, была на многих ее концертов, она как жандарм на сцене. Если что не по ее, взгляд испепеляющий. А у АБ очень атмосферные концерты», «Ротару всегда была номер2! С Аллой не сравнить», - написали в комментариях.

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