Известная певица и дочь легендарной артистки Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала фото вместе с Николаем Басковым.

Как передает Politeka.net, Кристина Орбакайте является популярной российской певицей. Также девушка известна как дочь легендарной артистки Аллы Пугачевой.

Так, на этот раз певица опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Кристина Орбакайте в шикарном золотистом платье стоит рядом с Николаем Басковым и известным бизнесменом Эдгаром Шабановым. Стоит отметить, что эти фото сделаны на праздник, который организовали в честь 45-летия Николая Баскова.

"15 октября все поздравляли с 45летием, обнимали, желали всего замечательного и побольше самому добродушному и жизнерадостному артисту @nikolaibaskov ❤️

Мы с @edgar_rivegauche и всеми гостями насладились весёлой и зажигательной атмосферой этого праздника! Дождались фото, листайте", - рассказала Кристина Орбакайте.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "В элегантной стильной компании такой зажигательный праздник превращается в особое волшебство и вдохновение", "Кристина, выглядите безупречно - потрясающе! ", "Какое красивое ваше платье! Как стильно!".

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