Дочь Аллы Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте пообещала подарить приятные эмоции и позитивный настрой, появившись в одном из популярных проектов.
Известная артистка становится частой гостьей разных шоу, передает Politeka.net. В этот раз Кристину Орбакайте пригласили на шоу "Comedy Club", о чем звезда сообщила в своем Инстаграм.
На кадрах певица эффектно подвигалась в джинсовой рубашке и черной юбке. Звезда посылала воздушные поцелуи и красиво улыбалась в камеру.
"Невероятный вечер в компании «Comedy Club»! Положительные эмоции, позитивный настрой и прекрасное настроение - именно то, что так нужно всем нам этой осенью 🍂", - пообещала Орбакайте в своем посте.
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За семь часов публикация собрала более 60 тысяч лайков и много комментариев. Новость о появлении певицы в «Comedy Club» вызвала разную реакцию у пользователей Сети:
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