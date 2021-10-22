Дочь Аллы Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте пообещала подарить приятные эмоции и позитивный настрой, появившись в одном из популярных проектов.

Известная артистка становится частой гостьей разных шоу, передает Politeka.net. В этот раз Кристину Орбакайте пригласили на шоу "Comedy Club", о чем звезда сообщила в своем Инстаграм.

На кадрах певица эффектно подвигалась в джинсовой рубашке и черной юбке. Звезда посылала воздушные поцелуи и красиво улыбалась в камеру.

"Невероятный вечер в компании «Comedy Club»! Положительные эмоции, позитивный настрой и прекрасное настроение - именно то, что так нужно всем нам этой осенью 🍂", - пообещала Орбакайте в своем посте.

За семь часов публикация собрала более 60 тысяч лайков и много комментариев. Новость о появлении певицы в «Comedy Club» вызвала разную реакцию у пользователей Сети:

"После такого ролика трудно не включить ТВ!", "Ого!!!🔥🔥🔥❤️😍😻", "Ну зачем вас туда понесло😞", "Обожаю эту певицу😽😽😽😽", "Красотка! Умница! Ты совершенна во всем Кристина!!!", "Глядя на вас хочется ЖИТЬ ❤️❤️❤️👏👏👏", "Посмотрю только ради ВАС🔥🔥🔥", "Завидуем!", "Прекрасная семья Аллы Борисовна, все очень милые и талантливые. Хочется смотреть и смотреть. Браво!".