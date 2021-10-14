Известная певица и дочь легендарной артистки Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала, как изменилась за 30 лет.
Как передает Politeka.net, Кристина Орбакайте известна как певица и дочь легендарной артистки Аллы Пугачевой. Девушка ведет сольную карьеру с ранних лет. У неё трое детей - Никита, Дени и Клавдия.
Так, на этот раз артистка опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. В честь дня рождения знаменитого дизайнера Валентина Юдашкина Орбакайте поделилась фото в его образах. Она также выложила снимки 30-летней давности, где артистке всего 21 год.
"Сегодня День Рождения нашего любимого кутюрье! В фото-карусели только небольшая часть созданных образов. Дорогой @vyudashkin, желаю много вдохновения, оригинальных идей и ярких творческих замыслов. Заряжайся только позитивом и любовью", - поздравила дизайнера Кристина Орбакайте.
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Также, она опубликовала фото, которые были сделаны недавно. Стоит отметить, что сейчас артистке 50 лет.
Поклонники оставили певице множество приятных комментариев под фото: "Красотка", "Шикарная Кристина", "Какая же Вы красивая Кристина! годы Вас только красят", "Супер", "Вы королева", "Крис, вы лучшая!".
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