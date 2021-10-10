Известная артистка и дочь легендарной певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте в шикарном черном платье напросилась на комплименты.

Как передает Politeka.net, Кристина Орбакайте является популярной российской артисткой. Также она известна как дочь легендарной певицы Аллы Пугачевой. Кристина замужем за американским предпринимателем Михаилом Земцовым, с которым появилась третья дочка - Клавдия.

Так, на этот раз певица опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Кристина Орбакайте в шикарном черном платье в пол с сияющими вкраплениями по ткани. Свой образ певица дополнила черным чокером на шее и серьгами-кольцами.

"Сегодня в 14:30 выступаю в Праздничном Концерте!", — рассказала Кристина Орбакайте.

Поклонники оставили множество приятных слов в комментариях под фото: "Обожаю вас!", "Люблю", "Богиня!!! Кристина, Вы безупречны во всем", "Красавица мамочкина!!", "Красивое платье!", "Праздник каждый день!", "Есть повод включить телевизор", "Как хочу на ваш концерт", "Как говориться, при любой погоде красотка", "Красотка! !!! Обожаю и люблю Вас! !", "Моя сладость!", "Как всегда Кристина неотразима!".

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