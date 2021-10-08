Российская Примадонна, легендарная певица Алла Пугачева поразила образом на презентации авторских духов своей дочери Кристины Орбакайте, поклонники в восторге.

Как пишет Politeka.net, 50-летняя дочь легенды российской эстрады Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте выпустила свой авторский аромат Kristina. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Аромат идеально отражает меня, мое настроение и, надеюсь, очарует и вас! 💗 "- написала певица.

На презентацию духов дочери пришла и Алла Борисовна. Она надела черный стильный костюм, а образ дополнила шляпкой и солнцезащитными очками. Кристина для светского мероприятия выбрала нежно-розовое платье-футляр.

Фотографии с презентации опубликовали также на одной из фан-страниц Аллы Пугачевой.

"Доброе утро друзья и хорошего дня!😇Алла и Кристина вчера в РИВ ГОШ на Презентации духов Кристина👍❤️❤️", - написали на странице.

Поклонники написали много коментариев.

"Алла красивее всех. Затмила. Молодчинка", "Пугачева 🔥 "," 👏👏👏👏 поздравляю", "Темные очки очень молодят бабушек", - написали в сети.

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