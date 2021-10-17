Известная российская певица Кристина Орбакайте удивила поклонников, появившись на съемках в странном наряде и с новой прической.

Как сообщает Politeka.net, известная актриса и певица Кристина Орбакайте, которая является дочерью примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка удивила фанаты новым образом, в котором появилась на съемках.

На фотографиях Кристина позирует в темном коротком платье интересного кроя и необычной юбкой, которое странно выглядит на ее худой фигуре. Дополняют образ черные колготки и ботинки на каблуках. Удивила фанатов и новая прическа звезды – ее волосы на затылке, а на лицо с ярким макияжем спадает косая челка.

В подписи к публикации Орбакайте рассказала о съемках, на которых побывала, а пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Почему, когда смотрю на "наших звёзд", хочется ржать и плакать? Почему так отстали от мира? Что это такое?", "Красотка", "Кристиночка неповторимая!", "Кристина, вы супер", "Да, только костюмера уволить нафиг. Ужас, он с 80-х что ли одежду достает", "Шикарная".

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