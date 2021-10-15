72-летняя российская певица Алла Пугачева не хочет мириться со своим возрастом, продолжая посещать светские тусовки и вечеринки своих коллег по сцене.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм ее молодого мужа, шоумена Максима Галкина, появилось видео с вечеринки Николая Баскова. На видео Пугачева подрывала танцпол со своей дочкой, певицей Кристиной Орбакайте. Звезды вовсю веселились под композиции Валерия Меладзе. Пугачева выбрала черный наряд, а Кристина вытанцовывала в желтом платье.
«Поздравляем @nikolaibaskov с днём рождения!», - подписал видео Галкин.
В комментариях поклонники пришли в восторг от ролика, оставив Пугачевой массу комплиментов.
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«Алла красотка, люблю всегда, очарование мое! Больше таких не будет никогда. Женщина, с которой нужно брать пример и восхищаться!», «Красивые и счастливые! Но АБ - все равно лучше всех!», «Алла Борисовна, браво!», «Алла Борисовна - красавица, какая молодец», «Алла не меняется! Ну звезда», - пишут пользователи сети.
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