72-летняя российская певица Алла Пугачева не хочет мириться со своим возрастом, продолжая посещать светские тусовки и вечеринки своих коллег по сцене.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм ее молодого мужа, шоумена Максима Галкина, появилось видео с вечеринки Николая Баскова. На видео Пугачева подрывала танцпол со своей дочкой, певицей Кристиной Орбакайте. Звезды вовсю веселились под композиции Валерия Меладзе. Пугачева выбрала черный наряд, а Кристина вытанцовывала в желтом платье.

«Поздравляем @nikolaibaskov с днём рождения!», - подписал видео Галкин.

В комментариях поклонники пришли в восторг от ролика, оставив Пугачевой массу комплиментов.

«Алла красотка, люблю всегда, очарование мое! Больше таких не будет никогда. Женщина, с которой нужно брать пример и восхищаться!», «Красивые и счастливые! Но АБ - все равно лучше всех!», «Алла Борисовна, браво!», «Алла Борисовна - красавица, какая молодец», «Алла не меняется! Ну звезда», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Аллу Пугачеву не узнали на празднике у Игоря Николаева: "Что это за девушка?".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева засветила новую прическу в окружении детей: "Удочерили, что ли?".

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