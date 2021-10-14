Примадонна Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним і дітьми-Гаррі і Лізою відвідала вечірку з нагоди дня народження дочки свого друга і автора багатьох її хітів-Ігоря Ніколаєва
72-річна Алла Пугачова не боїться експериментів із зовнішністю, і час від часу радує шанувальників. Але нові фото, яке виклала 13 жовтня в Instagram дружина Миколаєва - Юлія Проскурякова, здивували багатьох.
На день народження дочки екс-чоловіка Наташі Корольової Пугачова прийшла з абсолютно новою зачіскою.
"Алла Борисівна супер, нехай вік буде 35!", "Алла Борисівна, я вас не впізнала, як вам класно", "Алла Борисівна, ви на висоті! Вам дуже йде нова зачіска", "яка прекрасна фотка! 🔥 А це що за дівчина справа? Алла Борисівна? Навіть не впізнала", "Пугачова вся несправжня. Навіщо на восьмому десятку перетворюватися в пацана? Смішно і сумно", - пишуть в коментарях.
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