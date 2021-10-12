Муж легендарной российской певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин поделился с поклонниками фотографиями с празднования Дня рождения дочери Игоря Николаева.

Как пишет Politeka.net, 72-летняя российская Примадонна, легендарная певица Алла Пугачева и популярный юморист и пародист 45-летний Максим Галкин обручились в конце 2011 года. На свадьбу, которую праздновали в одном из московских ресторанов, пригласили ближайших родственников и друзей.

В 2013 году Пугачева и Галкин обратились к суррогатному материнству и стали родителями двойняшек – Лизы и Гарри Галкиных. Сейчас мальчик с девочкой ходят во второй класс.

В своем Instagram Максим Галкин часто публикует фотографии и видео с детьми. На этот раз он поделился фотографиями с празднования Дня рождения дочери певца Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероники. Девочке исполнилось шесть лет. На фото Гарри с Лизой предстали в наушниках и с микрофоном в руках.

"В субботу прекрасно отпраздновали день рождения Вероники Николаевой", - написал Галкин.

За 25 минут поклонники поставили более 25 тысяч лайков на написали комментарии.

"Органично смотрятся оба с микрофонами ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️🎤", "Лапочки 😍 ", "Какой у Гарюши мечтательный взгляд! Ну а Елизавета, ясное дело, принцесса! 👏 ", "Очаровательные, воспитанные, умные, талантливые дети! А разве могло быть иначе? ❤️❤️ ", "Какие красивые 🔥 ", "Талантливые дети талантливых родителей 😍 👏 пусть и дальше растут такими звездочками!", "Такие сладкие дети 🥰🥰🥰 ", " у вас просто замечательные детки, Максим. Пусть Всевышний оберегает вас всех 🙌 ", "Маленькие две звезды!",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Пугачева в компании Галкина поразила видом на выступлении: "Макс такой надежный".

Напомним, что дети Пугачевой и Галкина собрались на праздник, поразив нарядами: "Такие взрослые".

A еще Politeka сообщала, что муж Пугачевой Галкин похвастался сыном, который растет его копией: "Совсем взрослый уже".