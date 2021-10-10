Відомий російський шоумен Максим Галкін показав їх з Аллою Пугачовою підросли дітей лізу і Гаррі, які зібралися на свято в світлих нарядах.

Як відомо, 72-річна Примадонна російської естради і її 45-річний чоловік виховують 8 – річних двійнят-Лізу і Гаррі. Батьки багато часу проводять зі своїми дітьми і часто діляться в соцмережах милими фото і відео з їх участю.

Як пише Politeka.net, Галкін поділився новими фотографіями в своєму Instagram, на яких показав двійнят в красивих нарядах. Як пояснив шоумен, Ліза і Гаррі зібралися до друзів на день народження.

Хлопчик був одягнений в темні штани і білий піджак з футболкою. Судячи з кадрів, він вже помітно обігнав сестричку по зростанню.

А Ліза вирушила на свято в елегантному костюмі кольору слонової кістки з вишивкою на кишенях і красивими гудзиками.

"Зібралися відразу на два дитячі дні народження до друзів", - підписав фото Галкін.

Його шанувальники тут же відреагували.

"Щасливі батьки-щасливі діти", "Лізавета-красуня нереальна! Гарюша-джентельмен!", "Який гарний у Лізи костюм!", "Маленька Алла. Маленький Максим", "Ліза - справжня принцеса з казки", "такі дорослі", - пишуть люди.

Нагадаємо, чоловік Пугачової Галкін похвалився сином, який росте його копією.

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