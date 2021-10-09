Супруг российской певицы Аллы Пугачевой Максим Галкина похвастался снимком их сына Гарри, фото шоумен выложил на своей странице в Интсаграм.

Как известно, Галкин и Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу, у которых уже тоже немало поклонников. Кадры с детьми, которые периодический показывает Максим всегда вызывают активный интерес публики, пишет Politeka.net.

На новом фото Галкин показал, своего сына Гарри, который, похоже делает уроки. Воспользовавшись тем, что пока хорошая погода, мальчик разместился во дворе.

«Хороших всем выходных! 😃» - написал Максим Галкин.

Фото бурно комментируют пользователи Сети. Фолловеры Галкина обратилии внимание, что мальчик заветно подрос. Также кто-то поинтересовался, почему нет фото с Лизой.

«Лето продолжается», «Совсем взрослый уже», «Крутяк», «Красавчик», «Отличный парень», «Папин двойник», «Как детки быстро растут!», - пишут в комментариях.

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