Дети артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина повеселились дома и удивили своими развлечениями фанатов.

Как известно, в 2013 году Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями двойняшек – Гарри и Лизы. Пара долго скрывала эту новость, но спустя время рассказала, что решила завести детей, которых им выносила суррогатная мать.

Детям пара не отказывает и всегда много с ними занимается, играет и возит на отдых. Какое-то время назад Галкин даже решил показывать ребятишек в Сети, чтобы прекратить охоту за ними "папарацци".

Теперь в сети есть множество фан-аккаунтов, которые размешают разные материалы с семьей.

«🔥им никто не нужен( из друзей), им и так хорошо с друг другом! Очень дружные, любящие и уважительны к друг другу!!! Респект Родителям!!; Природа не отдохнула не на Кристине, не на Лизоньке и Гарике, ни на внуке Никите!😍; мне нравится что они всегда играют вместе; Какие прекрасные дети у вас, Алла Борисовна!; Приколисты!!! Веселуха!!», - пишут фанаты.

Отметим, супруги нередко приглашают к себе в гости друзей и коллег. Максим Галкин опубликовал видео недавней посиделки у себя дома с Лаймой Вайкуле, Олегом Газмановым, Валерием Леонтьевым и другими.

Во время прощания Лайма Вайкуле поблагодарила за гостеприимство и внезапно зашла тема о дружбе. По словам присутствующих, они давно ладят.

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