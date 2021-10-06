Дети артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина повеселились дома и удивили своими развлечениями фанатов.
Как известно, в 2013 году Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями двойняшек – Гарри и Лизы. Пара долго скрывала эту новость, но спустя время рассказала, что решила завести детей, которых им выносила суррогатная мать.
Детям пара не отказывает и всегда много с ними занимается, играет и возит на отдых. Какое-то время назад Галкин даже решил показывать ребятишек в Сети, чтобы прекратить охоту за ними "папарацци".
Теперь в сети есть множество фан-аккаунтов, которые размешают разные материалы с семьей.
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
От хорошей погоды не останется и следа: в Украину ворвутся дожди и ветер, прогноз
Победительница "Голосу країни" Муха честно ответила, был ли у нее роман с Даном Баланом: "До сих пор обсуждают"
Ведущего шоу "Маска" Остапчука оскорбили на съемках, появились неожиданные кадры: "Хамло"
Победителю "Голосу країни" Сасанчину резко стало плохо, приехала скорая: беременная невеста сообщила подробности
«🔥им никто не нужен( из друзей), им и так хорошо с друг другом! Очень дружные, любящие и уважительны к друг другу!!! Респект Родителям!!; Природа не отдохнула не на Кристине, не на Лизоньке и Гарике, ни на внуке Никите!😍; мне нравится что они всегда играют вместе; Какие прекрасные дети у вас, Алла Борисовна!; Приколисты!!! Веселуха!!», - пишут фанаты.
Отметим, супруги нередко приглашают к себе в гости друзей и коллег. Максим Галкин опубликовал видео недавней посиделки у себя дома с Лаймой Вайкуле, Олегом Газмановым, Валерием Леонтьевым и другими.
Во время прощания Лайма Вайкуле поблагодарила за гостеприимство и внезапно зашла тема о дружбе. По словам присутствующих, они давно ладят.
Напомним, дочь Пугачевой и Галкина заворожила своей искренней улыбкой
Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина восхитила развлечением в осеннем саду
Также Politeka писала, Пугачева с Галкиным собрали звездную "тусовку" у себя во дворце