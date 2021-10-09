Известные артисты и супруги Алла Пугачева и Максим Галкин гордятся своими маленькими детьми Лизой и Гариком, фото с которыми нередко показывают у себя на странице в Инстаграм.
Елизавета и Гарик растут под пристальным внимание родителей. Причем дети также дополнительно обучаются дома, много уделяют времени различным занятиям и заводят хобби. Об этом сама Пугачева и ее муж рассказывают в социальных сетях.
На фан-страницах пары и их детей часто выкладывают разные фото из отдыха, из фотосессий и просто архивные кадры. Один из таких привлек внимание.
«Красавицей растёт 😍❤️» - сказано в описании под новым фото.
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Поклонники поддержали пост, обсудив внешность ребенка и заметный фотошоп:
«Была ребенком, зачем торопить время, наращивать, дорисовывать волосы?; А зачем фотошоп в таком возрасте?; Красивая, умная, счастливая девочка...; Все женихи будут ее❤; Да не уродуйте ребенка! Пусть растет счастливой и натуральной!; Приятная внешность у девочки. Только и всего! Уберите грим!; Но красить ресницы и глазки зачем она и так красавица».
Недавно Лизе и Гарри исполнилось 8 лет. Публика нарадоваться не может, какими замечательными выросли малыши. На фан-страничке 72-летней Примадонны в Инстаграм также опубликовали свежее видео с Лизой, гуляющей, по всей видимости, в саду возле замка, где живет семейство.
"Осеннее чудо 😘❤️", - говорится в подписи.
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