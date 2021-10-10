Известный российский шоумен Максим Галкин показал их с Аллой Пугачевой подросших детей Лизу и Гарри, которые собрались на праздник в светлых нарядах.

Как известно, 72-летняя Примадонна российской эстрады и ее 45-летний супруг воспитывают 8-летних двойняшек – Лизу и Гарри. Родители много времени проводят со своими детьми и часто делятся в соцсетях милыми фото и видео с их участием.

Как пишет Politeka.net, Галкин поделился новыми фотографиями в своем Инстаграм, на которых показал двойняшек в красивых нарядах. Как пояснил шоумен, Лиза и Гарри собрались к друзьям на день рождения.

Мальчик был одет в темные брюки и белый пиджак с футболкой. Судя по кадрам, он уже заметно обогнал сестричку по росту.

А Лиза отправилась на праздник в элегантном костюме цвета слоновой кости с вышивкой на карманах и красивыми пуговками.

«Собрались сразу на два детских дня рождения к друзьям», - подписал фото Галкин.

Его поклонники тут же отреагировали.

«Счастливые родители- счастливые дети», «Лизавета - красотка нереальная! Гарюша - джентельмен!», «Какой красивый у Лизы костюм!», «Маленькая Алла. Маленький Максим», «Лиза - настоящая принцесса из сказки», «Такие взрослые», - пишут люди.

Напомним, муж Пугачевой Галкин похвастался сыном, который растет его копией.

Как сообщала Politeka, юная дочь Пугачевой с макияжем вызвала споры в сети.

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