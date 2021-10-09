Чоловік російської співачки Алли Пугачової Максим Галкіна похвалився знімком їхнього сина Гаррі, фото шоумен виклав на своїй сторінці в Інтсаграм.

Як відомо, Галкін і Пугачова ростять двійнят Гаррі і Лізу, у яких вже теж чимало шанувальників. Кадри з дітьми, які періодичний показує Максим завжди викликають активний інтерес публіки, пише Politeka.net.

На новому фото Галкін показав, свого сина Гаррі, який, схоже робить уроки. Скориставшись тим, що поки хороша погода, хлопчик розмістився у дворі.

"Хороших всім вихідних! 😃 » - написав Максим Галкін.

Фото бурхливо коментують користувачі Мережі. Фолловери Галкіна звернули увагу, що хлопчик заповітно підріс. Також хтось поцікавився, чому немає фото з Лізою.

"Літо триває", "зовсім дорослий вже", "Крутяк", "Красунчик", "відмінний хлопець", "татів двійник", "як дітки швидко ростуть!",- пишуть в коментарях.

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