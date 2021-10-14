Примадонна Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми – Гарри и Лизой посетила вечеринку по случаю дня рождения дочери своего друга и автора многих ее хитов - Игоря Николаева
72-летняя Алла Пугачева не боится экспериментов с внешностью, и время от времени радует поклонников. Но новые фото, которое выложила 13 октября в Инстаграм супруга Николаева - Юлия Проскурякова, удивили многих.
На день рождение дочери экс-мужа Наташи Королевой Пугачева пришла с абсолютно новой прической.
«Алла Борисовна супер, пусть возраст будет 35!», «Алла Борисовна, я вас не узнала, как вам классно», «Алла Борисовна, вы на высоте! Вам очень идёт новая причёска», «Какая прекрасная фотка! 🔥 А это что за девушка справа? Алла Борисовна? Даже не узнала», «Пугачева вся ненастоящая. Зачем на восьмом десятке превращаться в пацана? Смешно и печально», - пишут в комментариях.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Четыре области на грани введения сурового карантина: кто в антилидерах по заражению
Полицейский с другом пошел на тяжелое преступление, детали ЧП на Полтавщине: "Была беременной"
Евгений Кошевой рассказал о проблемах со старшей дочерью и её истериках: "Слова уже не помогают"
Гвоздева разразилась гневом после нового эфира "Танців з зірками": "Несправедливо, обидно"
Напомним, двойняшки Пугачевой и Галкина отличились на дне рождения дочери Николаева: "Маленькие две звезды"
Как сообщала Politeka, Пугачева в компании Галкина впечатлила видом на выступлении: "Макс такой надежный"
Также Politeka писала, что дети Пугачевой и Галкина собрались на праздник, сразив нарядами: "Такие взрослые"