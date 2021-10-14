Примадонна Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми – Гарри и Лизой посетила вечеринку по случаю дня рождения дочери своего друга и автора многих ее хитов - Игоря Николаева

72-летняя Алла Пугачева не боится экспериментов с внешностью, и время от времени радует поклонников. Но новые фото, которое выложила 13 октября в Инстаграм супруга Николаева - Юлия Проскурякова, удивили многих.

На день рождение дочери экс-мужа Наташи Королевой Пугачева пришла с абсолютно новой прической.

«Алла Борисовна супер, пусть возраст будет 35!», «Алла Борисовна, я вас не узнала, как вам классно», «Алла Борисовна, вы на высоте! Вам очень идёт новая причёска», «Какая прекрасная фотка! 🔥 А это что за девушка справа? Алла Борисовна? Даже не узнала», «Пугачева вся ненастоящая. Зачем на восьмом десятке превращаться в пацана? Смешно и печально», - пишут в комментариях.

Напомним, двойняшки Пугачевой и Галкина отличились на дне рождения дочери Николаева: "Маленькие две звезды"

Как сообщала Politeka, Пугачева в компании Галкина впечатлила видом на выступлении: "Макс такой надежный"

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