Нове фото Алли Пугачової з Максимом Галкіним і дітьми з'явилося на фан-сторінці Примадонни і викликало бурхливу реакцію, справа в тому, що подружжя відображене з трьома дітьми

Крім того в мережі захоплюються новою зачіскою Пугачової, передає Politeka.net. Примадонна постала з короткою стрижкою кольору блонд, зібравши чимало компліментів.

"Така стрижка дуже йде. Якщо це не стрижка, то варто підстригтися саме так», «Алла Борисівна, вам дуже йде новий образ" « " яка красива! Стрижка дуже йде! Молодці! Здоров'я всім і щастя«,» Ой, Гаррі копія батька, Ліза копія мами«,» Аллочка, ви просто карколомні«,» всі хороші, а особливо Алла, Вам так йде ця зачіска", - пишуть в коментарях.

Але не тільки зачіска Пугачової привернула увагу її шанувальників, але і те що зіркове подружжя, у яких, як відомо, дві дитини – двійнята Гаррі і Ліза, цього разу позували з трьома дітьми. У мережі навіть висловили припущення, що Пугачова і Галкін удочерили ще одну дівчинку.

"А третя чия? Удочерили чи що?",- запитали в коментарях.

Однак на знімку зовсім не ще одна дитина Пугачової і Галкіна, а дочка Ігоря Ніколаєва. Фото було зроблено на святкуванні її дня народження. Раніше його опублікувала дружина композитора, а на фан-сторінці Пугачової показали обрізаний варіант.

Нагадаємо, двійнята Пугачової і Галкіна відзначилися на дні народження дочки Миколаєва: "маленькі дві зірки"

Як повідомляла Politeka, Пугачова в компанії Галкіна вразила видом на виступі: "Макс такий надійний"

Також Politeka писала, що омолоджену Пугачову не впізнали на святі екс-чоловіка Наташі Корольової:"а що це за дівчина?"