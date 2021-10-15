Новое фото Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным и детьми появилось на фан-страничке Примадонны и вызвало бурную реакцию, дело в том, что супруги запечатлены с тремя детьми

Кроме того в Сети восхищаются новой прической Пугачевой, передает Politeka.net. Примадонна предстала с короткой стрижкой цвета блонд, собрав немало комплиментов.

«Такая стрижка очень идёт. Если это не стрижка, то стоит подстричься именно так», «Алла Борисовна, Вам очень идёт новый образ», «Какая красивая! Стрижка очень идёт! Молодцы! Здоровья всем и счастья», «Ой, Гарри копия отца, Лиза копия мамы», «Аллочка, вы просто сногсшибательны», «Все хороши, а особенно Алла, Вам так идёт эта причёска», - пишут в комментариях.

Но не только прическа Пугачевой привлекла внимание ее поклонников, но и то что звездные супруги, у которых, как известно, два ребенка – двойнята Гарри и Лиза, в этот раз позировали с тремя детьми. В Сети даже высказали предположение, что Пугачева и Галкин удочерили еще одну девочку.

«А третья чья? Удочерили что ли?», - спросили в комментариях.

Однако на снимке вовсе не еще один ребенок Пугачевой и Галкина, а дочь Игоря Николаева. Фото было сделано на праздновании ее дня рождения. Ранее его опубликовала супруга композитора, а на фан-странице Пугачевой показали обрезанный вариант.

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