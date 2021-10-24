Российская певица Алла Пугачева восхитила видом рядом со своим супругом шоуменом Максимом Галкиным – фото появилось на одной из фан-страниц в соцсети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, российская Примадонна, легендарная певица Алла Пугачева и популярный юморист и юморист Максим Галкин обручились в конце 2011 года.

В 2013 году Пугачева и Галкин обратились к суррогатному материнству и стали родителями двойняшек – Лизы и Гарри Галкиных. Сейчас мальчик с девочкой ходят во второй класс.

Интерес публики к жизни звездного семейства не угасает. В соцсетях ведут фан-страницы, на которых регулярно появляются фото и видео с 72-летней Пугачевой и ее семьей.

Так, в новом посте на одной из таких страниц показали Пугачеву и Галкина при полном параде. Примадонна запечатлена в черном вечернем платье, а Галкин – в смокинге с галстуком-бабочой.

«Пугачева на много красивее, чем Галкин», - отреагировали на фото пользователи Сети.

Напомним, экс-домработница Пугачевой рассказала неизвестные подробности о ее детях и браке с Галкиным: "Страшно общаться"

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой Орбакайте удивила появлением на Comedy Club: "После такого ролика трудно..."

Также Politeka писала, что Галкин заинтриговал необычным увлечением детей Пугачевой: "Гарри и Лиза Поттер!"