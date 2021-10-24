Российская певица Алла Пугачева восхитила видом рядом со своим супругом шоуменом Максимом Галкиным – фото появилось на одной из фан-страниц в соцсети Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, российская Примадонна, легендарная певица Алла Пугачева и популярный юморист и юморист Максим Галкин обручились в конце 2011 года.
В 2013 году Пугачева и Галкин обратились к суррогатному материнству и стали родителями двойняшек – Лизы и Гарри Галкиных. Сейчас мальчик с девочкой ходят во второй класс.
Интерес публики к жизни звездного семейства не угасает. В соцсетях ведут фан-страницы, на которых регулярно появляются фото и видео с 72-летней Пугачевой и ее семьей.
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Так, в новом посте на одной из таких страниц показали Пугачеву и Галкина при полном параде. Примадонна запечатлена в черном вечернем платье, а Галкин – в смокинге с галстуком-бабочой.
«Пугачева на много красивее, чем Галкин», - отреагировали на фото пользователи Сети.
Напомним, экс-домработница Пугачевой рассказала неизвестные подробности о ее детях и браке с Галкиным: "Страшно общаться"
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