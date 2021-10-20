Певица Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин любят хвастаться достижениями своих двойняшек, фиксируя все их выходки на камеру.
Галкин опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежий ролик, в котором показал новое увлечение восьмилетних Гарри и Лизы, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Сначала дети предстали на кадрах в черных длинных мантиях. Они держали в руках "волшебные палочки" и якобы колдовали, окружив себя различными травами, чаном и "книгой с заклинаниями".
"Абра-кадабра лингвус таталос!", - воскликнула Лиза, но брат ее перебил, чтобы уточнить, что именно она собирается сделать.
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"Выучить язык эльфов или хотя бы английский", - ответила девочка.
На следующих кадрах малыши сидели за ноутбуком и говорили на английском с учителем по ту сторону экрана, выполняя задания.
"Колдуют! Лиза и Гарри наколдовали себе преподавателей английского 👋 Прямым телепортом из Канады при помощи простого заклинания! А что, чем не волшебство?", - сообщил Галкин в подписи.
Пользователи с энтузиазмом комментируют увиденное:
"😃Симпатульки. Какие волосы длинные уже у Лизы"
"Гарри и Лиза Поттер!)) - Вот если бы взяли сниматься в чём-то таком-был бы успех однозначно!"
"Так повзрослели за лето!"
"Лиза просто мегаактриса!!!"
"Какие солнечные дети, воспитанные, без пафоса. Приятно на них смотреть❤️"
Напомним, что Галкин растрогал семейным видео с повзрослевшими детьми
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