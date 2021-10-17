Супруг российской певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин похвастался семейным видео, которое покорило поклонников отношением маленьких детей звездной пары к каждому празднику.

Телеведущий и юморист решил поделиться счастливым семейным видео, которое было сделано вместе с детьми. Гаррик и Лиза решили поздравить отца с праздником, а также трогательно обратились к нему перед камерой.

Как известно, Галкин и Пугачева стали родителями несколько лет назад, воспользовавшись услугами суррогатной матери. Пара ведет закрытый образ жизни, но в социальной сети часто показывает своих детей и их увлечения.

«Праздник только учредили, а наши уже меня поздравили 😀» - написал Галкин под видео.

Поклонники ответили:

«Ну какие они замечательные ☺; Самый лучший папа!!!Пример для всех, копия родителей; Детки чудо!А голос Аллы- бальзам для нас!!!!; ️Любим Вас всех!!!😍; Ваш сынок ,копия вас🔥с праздником 🙌; пусть они вам только радость приносят, вы хороший папа🔥; Воспитание на высшем уровне! Как приятно смотреть на них! Видно, что в большой любви растут💯; ; Какими же классными они вырастут 😍😍; Будущие таланты.....😍».

Ранее Галкин показал, своего сына Гарри, который, похоже делает уроки. Воспользовавшись тем, что пока хорошая погода, мальчик разместился во дворе.

«Хороших всем выходных! 😃» - написал Максим Галкин.

Фото бурно комментируют пользователи Сети. Фолловеры Галкина обратилии внимание, что мальчик заветно подрос. Также кто-то поинтересовался, почему нет фото с Лизой.

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