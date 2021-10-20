Муж российской певицы Аллы Пугачевой, юморист и шоумен Максим Галкин поразил уставшим видом, показав себя вблизи без фотошопа и фильтров.

Как пишет Politeka.net, 45-летний Максим Галкин, который в 2011 году женился на певице Алле Пугачевой, часто радует поклонников снимками в своем Instagram.

На свежем фото артист показался поклонникам замученным и уставшим. Его лицо было немного бледным. Галкин был сильно заросшим, на его лице красовалась неухоженная щетина. Взгляд артиста тоже был немного грустным. Несмотря на это, глаза шоумена на фото выглядели завораживающе.

«Осень. Бодримся», - подписал фото Галкин.

В комментариях поклонники и коллеги оставили ему массу комплиментов и отзывов.

«Зеленоглазый ты наш», «Не могу понять на фото: это Вы уже пободрились или ещё до бодрения?», «А в глазах читается - не будить до весны», «А взгляд утомленный», «В этот момент зарыдал Голливуд, Нам бы Максима-а-а-а...Останется тут!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Галкин в одних плавках засветился на белоснежной яхте: "Завидуем молча..."

Ранее Politeka писала, что Галкин умилил семейными кадрами с повзрослевшими детьми: "Пример для всех".

A еще Politeka сообщала, что Галкин похвастался Гарри: «Совсем взрослый уже».