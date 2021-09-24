Чоловік легендарної російської співачки Алли Пугачової гуморист Максим Галкін поділився новою світлиною
Як пише Politeka.net, 45-річний пародист, гуморист, телеведучий, кіноактор та співак Максим Галкін, який у 2011 році одружився із російською Примадонною Аллою Пугачовою, часто публікує особисті світлини у своєму Instagram.
Галкін багато гастролює Росією з концертами та часто ділиться фотографіями із різних міст. Цього разу Галкін поділився новою світлиною з білосніжної яхти, яку зробив у місті Сочі.
"Один день в Сочі. Вдень сонце, ввечері концерт. А завтра дощ, тому в Москву. Дощ всюди одинаковий. Тільки побачив, що на фото хвилі передражнюють мене 😂🧜🏻♂️", - написав гуморист.
Лоліта, що виїхала до Росії, розсекретила розмір своєї пенсії: "А у Алли Борисівни..."
Переможця Холостячки зі Златою Огневич "розгадали" задовго до фіналу: "Красиво виглядають"
Гвоздьова розповіла про саму "обласкану" пару на "Танцях з зірками": "У наших сезонах такого не було..."
Пішов з життя український актор, без люблячої людини залишилися дружина і діти: "Не вистачає слів"
"Холостячку" Мішину в купальнику вітають з вагітністю: "Животик себе проявляє"
Шанувальники Максима за 15 хвилин поставили понад 13 тисяч лайків та написали багато коментарів.
"Аквамен 😂😂😂🔥🔥", "👋Фото, де все вдалося 🙂", " 🔥🔥🔥 КРАСОТА!!!", " У щасливчиків літо триває! 👍", " Заздримо мовчки .... 🤭", " Ой, як-то Ви непристойно, Максим, лежите)) Напевно, тому що красиво 😛", " Красота🔥🔥🔥", " Просто дивно як вода Вас віддзеркалює! ☺️", - написали в мережі.
Рaніше Politeka писaлa, що дочка Пугачової й Галкіна заворожила своєю щирою посмішкою: "Вмістила всю красу Всесвіту".
Нагадаємо, що Галкін заключив в обіймах Пугачову, зворушивши мережу щирим визнанням: "Викликаєте повагу!".
A ще Politeka повідомлялa, що Пугачова вразила молодим обличчям поруч з Крістіною Орбакайте: Галкін похвалився кадрами.