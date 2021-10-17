Чоловік російської співачки Алли Пугачової Максим Галкін похвалився сімейним відео, яке підкорило шанувальників ставленням маленьких дітей зоряної пари до кожного свята.

Телеведучий і гуморист вирішив поділитися щасливим сімейним відео, яке було зроблено разом з дітьми. Гаррік і Ліза вирішили привітати батька зі святом, а також зворушливо звернулися до нього перед камерою.

Як відомо, Галкін і Пугачова стали батьками кілька років тому, скориставшись послугами сурогатної матері. Пара веде закритий спосіб життя, але в соціальній мережі часто показує своїх дітей і їх захоплення.

"Свято тільки заснували, а наші вже мене привітали 😀» - написав Галкін під відео.

Шанувальники відповіли:

"Ну які вони чудові ☺; найкращий тато!!!Приклад для всіх; дітки диво!А голос Алли-бальзам для нас!!!!; ️Любимо вас усіх!!!😍 ; Ваш синок, копія вас🔥зі святом 🙌; нехай вони вам тільки радість приносять, ви хороший тато🔥; виховання на вищому рівні! Як приємно дивитися на них! Видно, що у великій любові ростуть💯; ; якими ж класними вони виростуть😍 😍; майбутні таланти.....😍».

Раніше Галкін показав, свого сина Гаррі, який, схоже робить уроки. Скориставшись тим, що поки хороша погода, хлопчик розмістився у дворі.

"Хороших всім вихідних! 😃 » - написав Максим Галкін.

Фото бурхливо коментують користувачі Мережі. Фолловери Галкіна звернули увагу, що хлопчик заповітно підріс. Також хтось поцікавився, чому немає фото з Лізою.

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