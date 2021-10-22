Бывшая домработница русской Примадонны Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала о работе у певицы и пожелала им с Галкиным счастья.

Как пишет Politeka.net, 80-летняя Людмила Дороднова работала в известной российской певицы Аллы Пугачевой 26 лет, с 1979 года по 2005. Однако, после развода Аллы Борисовны с Филиппом Киркоровым, Людмила Дороднова осталась работать в певца.

Домработница Пугачевой рассказала, какова певица в быту, вспомнила, как помогала Алле Борисовне воспитывать дочь Кристину Орбакайте, нянчила внуков Примадонны. Людмила говорит, что может в любой момент позвонить Алле, но в этом нет нужды.

Кроме этого Людимила рассказала, что очень рада за Аллу Пугачеву и Максима Галкина, а от маленьких Лизы и Гарри она в восторге.

"Гарри и Лиза настолько умны, что с ними уже даже страшно общаться. Все время боишься, что у тебя не хватит мозгов на разговоры с ними. Они же и иностранные языки знают, всесторонне развиты. Да и еще, сейчас столько новых слов развелось, каких я и не знаю. Уж не они у тебя будут что-то спрашивать, а ты у них. Алла наконец живет той жизнью, о которой она всегда мечтала и которую заслужила, - говорит Людмила.

Бывшая работница считает разницу в возрасте Пугачевой и Галкина ерундой и желает им счастья и здоровья.

Заметим, что Алле Пугачевой 72 года, однако певица не выглядит на свой возраст. Она часто экспериментирует с прическами, стильно одевается. Например, на день рождения дочери своего друга Игоря Николаева Пугачева пришла с очень короткой прической. Певицу было не узнать. В целом она очень похудела, а рядом с мужем Галкиным и детьми выглядит счастливой.

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