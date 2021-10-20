Онук Алли Пугачової і син Христини Орбакайте Дені Байсаров потрапив у неприємності через турецького хакера, про що хлопець розповів у себе в соціальних мережах.

Як повідомляє Politeka.net, 23-річний Байсаров розповів у сторіс, що став жертвою шахрая. Кривдником виявився малолітній хакер з Туреччини. Він зламав його аккаунт в Instagram, використавши "фішинговий" прийом.

"Мораль всієї байки така - не клікайте на ссилочки, друзі. Клікнув я, і мене зламали", - пояснив Дені, додавши, що всі вихідні спілкувався зі школярем, щоб повернути свій аккаунт.

За словами Байсарова, хлопець шантажував його і вимагав грошей. Онук Пугачової підняв всі свої зв'язки, щоб повернути аккаунт. В результаті йому допомогли друзі, які працюють в Facebook.

"Будьте акуратніше друзі. Слава богу, нічого поганого чувак не зробив, нічого не видалив і не виставив", - зазначив хлопець, звертаючись до своїх шанувальників.

Як відомо, Дені Байсаров - це син Орбакайте від російського підприємця Руслана Байсарова.

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