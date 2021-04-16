Онук Алли Пугачової Дені об'явився на святкуванні Дня народження своєї знаменитої бабусі в замку, разом з братом і мамою
Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Крістіна Орбакайте розмістила відео, на якому відобразила своїх дітей - сина Микиту і Дені разом на святкуванні 73-лкетія Алли Борисівни Пугачової.
Увагу шанувальників привернув молодший син Крістіни - Дені, якого рідко можна побачити в новинах шоу-бізу. Відомо, що 22-річний юнак займається менеджментом і рекламою, після закінчення британського коледжу Oxford Study Courses.
Дені-син від другого шлюбу Христини і чеченського бізнесмена Руслана Байсарова. Він спілкується як мамою, яка живе в Майямі, так і з батьком, що влаштувався в Чечні.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Шукали сотні людей і навіть вертоліт: під Києвом знайшли дворічного Богдана, фото
Осадча вразила появою в білосніжному вбранні, прикривши животик: "у передчутті..."
З безсоромної Лорак в океані сповзло бікіні, фото вже в Мережі: "Смачна дівчина!"
Сніг знову засипле Україну, озвучений прогноз на середину квітня: коли та де чекати негоди
На кадрах, викладених мамою на дні народженні Пугачової, Дені в компанії свого старшого брата Микити, а також нового чоловіка Орбакайте - Михайлом Земцовим. На фан-сторінці Христини Орбакайте розміщено дане відео, і шанувальники вже встигли прокоментувати його, назвавши красунчиками онуків Примадонни. Також уважні шанувальники помітили, що Клави, дочки Орбакайте від третього шлюбу не вистачає ні на відео, ні на фото:
"Христина, ваші хлопчики просто суперові!!❤ 🌹 ", "Денис такий гарненький..", "Дуже красивий", "Хороші дітки, приємно дивитися!", "❤️чудові!!!!!", "❤️як же класно коли ви всі разом!!!!!!!!!!!!!!", "Дені обожнюю 👍", "Красиві хлопчики і Крістіночка!!❤ ️ ❤ ️ ", "Дені, ласкавий", "Сини всі красені, молодець"- написали шанувальники.
Нагадаємо, що невістка Пугачової злила кадри з їх з Галкіним замку, живуть як королі: "треба було слухати Аллу Борисівну..."
Як повідомляла Politeka, помолоділа Пугачова викликала фурор на вечірці поруч з Орбакайте, Галкін може пишатися: "Алла красивіше дочки»
Також Politeka писала, що екс-чоловік Орбакайте опинився між життям і смертю, що відомо: "залишаєшся інвалідом..."