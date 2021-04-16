Внук Аллы Пугачевой Дени обїявился на праздновании Дня Рождения своей знаменитой бабушки в замке, вместе с братом и мамой

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Кристина Орбакайте разместила видео, на котором запечатлела своих детей - сына Никиту и Дени вместе на праздновании 73-лкетия Алы Борисовны Пугачевой. "Отмечаем!", - прокомментировала Кристина свое небольшое видео.

Внимание поклонников привлек младший сын Кристины - Дени, которого редко можно увидеть в новостях шоу-биза. Известно, что 22-летний юноша занимается менеджментом и рекламой, после окончания британского колледжа Oxford Study Courses.

Дени - сын от второго брака Кристины и чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. Он общается как мамой, которая живет в Майями, так и с отцом, обосновавшемся в Чечне.

На кадрах, выложенных мамой на дне рождении Пугачевой, Дени в компании своего старшего брата Никиты, а также нового мужа Орбакайте - Михаилом Земцовым. На фан-странице Кристины Орбакайте размещено данное видео, и поклонники уже успели прокомментировать его, назвав красавчиками внуков Примадонны. Также внимательные поклонники заметили, что Клавы, дочери Орбакайте от третьего брака не хватает ни на видео, ни на фото:

"Кристина, Ваши мальчики просто суперские!!❤🌹", "Денис такой хорошенький..", "Очень красивый", "Хорошие детки, приятно смотреть!", "❤️чудные!!!!!", "❤️как же классно когда вы все вместе!!!!!!!!!!!!!!", "Дени обожаю 👍", "Красивые мальчики и Кристиночка!!❤️❤️", "Дени, ласковый", "Сыновья все красавцы, молодец", - написали поклонники.

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