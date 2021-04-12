На колишнього чоловіка Христини Орбакайте Володимира Преснякова обрушилося серйозне випробування

Пресняков підхопив коронавірус, і хвороба протікала дуже важко, пише "Собоседник.ги".

"Я перехворів настільки жорстко, що вийшов ледь живим. Люди, на жаль, не розуміють, наскільки це серйозно, погано і хреново. Ти не знаєш, як боротися з цією хворобою, і залишаєшся інвалідом в будинку, де Туся, Артемій і маленька дитина", - розповів артист.

За словами Преснякова, якби не дружина Наталія Подольська, то все могло б закінчитися трагічно.

"Якби не Наташа, я не знаю, як би закінчилася моя хвороба. Я б ніколи не поїхав до лікарні. Але вона наполягла. Коли приїхав в клініку, лікарі мені сказали: "Чувачок, становище дуже серйозне!" Я дивом видерся», - зізнався артист.

Пресняков додав, що коли у нього зникнуть антитіла, то він обов'язково зробить щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, відносини Преснякова з Орбакайте тривали з 1986 по 1997 рік. Син-Микита Пресняков. У 1991 році у пари народився син Микита.

У 2001 році Пресняков одружився на модельєрі Олені Ленській, але шлюб тривав недовго.

Зі співачкою Наталією Подольською Пресняков став жити разом з 2005 року. У 2010 році вони відсвяткували весілля. У 2015 році у пари народився син Артемій, а 22 жовтня 2020 року з'явився на світ другий син Подільської і Преснякова - Іван.

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