Онук російської співачки Алли Пугачової, Дені Байсаров, вразим зовнішністю поруч з красунею мамою

Як передає Politeka.net, фто співачки Крістіни Орбакайте поруч з сином Дені з'явилося на фан-сторінці в Instagram.

Схоже, що Христина зробив селфі.

Відзначимо, фото просто захоплює. На ньому 49-річна Христина виглядає немов ровесниця 22-річного Дені. Видно, що Орбакайте завдала легкий макіяж, акцентом якого стали стрілки на очах.

Відзначимо, сімейний знімок дочки і онука Пугачової посварив користувачів мережі. Там почалися суперечки про те, на кого більше схожий хлопець.

"Дай Бог вам здоров'я«," а чому такі сумні?«, "Синочок схожий на маму«," на Аллу схожий«, " сліпі чи що, та на батька він схожий, такий же красень!", "Який гарний синок!", "Очаровашки«," копія - мама!» ,- пишуть в коментарях до фотографії.

Як відомо, у Христини Орбакайте троє дітей. Свого старшого сина Микиту вона народила в 1991 році від виконавця Володимира Преснякова молодшого. У 1998 році у неї з'явився син Дені від чеченського бізнесмена Руслана Байсарова. А в 2005 на світ з'явилася дочка Орбакайте і американського бізнесмена Михайла Земцова – Клавдія.

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