Внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров попал в неприятности из-за турецкого хакера, о чем парень рассказал у себя в социальных сетях.

Как сообщает Politeka.net, 23-летний Байсаров рассказал в сторис, что стал жертвой мошенника. Обидчиком оказался малолетний хакер из Турции. Он взломал его аккаунт в Инстаграм, использовав «фишинговый» прием.

«Мораль всей басни такова — не кликайте на ссылочки, друзья. Кликнул я, и меня взломали», - объяснил Дени, добавив, что все выходные общался со школьником, чтобы вернуть свой аккаунт.

По словам Байсарова, парень шантажировал его и требовал денег. Внук Пугачевой поднял все свои связи, чтобы вернуть аккаунт. В результате ему помогли друзья, которые работают в Facebook.

«Будьте аккуратнее друзья. Слава богу, ничего плохого чувак не сделал, ничего не удалил и не выставил», - отметил парень, обращаясь к своим поклонникам.

Как известно, Дени Байсаров - это сын Орбакайте от российского предпринимателя Руслана Байсарова.

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