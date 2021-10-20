Співачка Алла Пугачова та її чоловік гуморист Максим Галкін люблять хвалитися досягненнями своїх двійнят, фіксуючи всі їхні витівки на камеру.
Галкін опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжий ролик, в якому показав нове захоплення восьмирічних Гаррі та Лізи, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Спочатку діти постали на кадрах в чорних довгих мантіях. Вони тримали в руках "чарівні палички" і нібито чаклували, оточивши себе різними травами, чаном і "книгою з заклинаннями".
"Абра-кадабра лінгвус таталос!", - вигукнула Ліза, але брат її перебив, щоб уточнити, що саме вона збирається зробити.
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"Вивчити мову ельфів або хоча б англійську", - відповіла дівчинка.
На наступних кадрах малюки сиділи за ноутбуком і говорили англійською з учителем по той бік екрану, виконуючи завдання.
"Чаклують! Ліза і Гаррі начаклували собі викладачів англійської 👋 прямим телепортом з Канади за допомогою простого заклинання! А що, чим не диво?", - повідомив Галкін у підписі.
Користувачі з ентузіазмом коментують побачене:
"😃Симпатульки. Яке волосся довге вже в Лізи"
"Гаррі і Ліза Поттер!)) - От якби взяли зніматися в чомусь такому - був би успіх однозначно!"
"Так подорослішали за літо!"
"Ліза просто мегаактриса!!!"
"Які сонячні діти, виховані, без пафосу. Приємно на них дивитися❤️"
Нагадаємо, що Галкін зворушив сімейним відео з дітьми, що подорослішали
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