Легендарній російській співачці Аллі Пугачовій, яка зустрілася із відомим дизайнером Ігорем Гуляєвим, довелося тікати від шанувальників, які хотіли світлину із Примадонною.

Як пише Politeka.net, 72-річна Алла Пучачова – легендарна особистість. Співачку знають у всьому світі, у неї багато друзів та шанувальників, які мріють про світлину із Аллою Борисівною.

Так, нещодавно на одній із фан-сторінок виконавиці alla_super_star в Instafram опублікували відео, на якому шанувальники хотіли сфотографуватися із Пугачовою.

Співачка в красивому образі якраз прогулювалася із відомим дизайнером Ігорем Гуляєвим по Москві та була не в настрої витрачати багато часу на світлини. Алла Борисівна зробила декілька знімків, а потім співачці довелося тікати від настирливих фанів.

Шанувальники написали коментарі під відео.

"Обожнюю Аллу вона легенда шоу-бізнесу талановита жінка яка співає ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥", " Хоч би одним оком побачити. Моя мрія.", " Нічого собі швидкість у А. Б😂😂😂", " Гаразд вам☺️ вона така ж людина і живе як всі і гуляє де хоче. А якщо ви живете в Москві то взагалі не дивина. Я бачила не одного артиста і не раз", "І всюди папараці, не дають Аллі спокою ❤️❤️❤️😂😂😂", " Аллочка ж має право просто гуляти без вашої уваги, панове, та залиште її в спокої!", - написали в мережі.

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