Відома співачка і дочка легендарної артистки Алли Пугачової Крістіна Орбакайте показала, як змінилася за 30 років.

Як передає Politeka.net, Крістіна Орбакайте відома як співачка і дочка легендарної артистки Алли Пугачової. Дівчина веде сольну кар'єру з ранніх років. У неї троє дітей - Микита, Дені і Клавдія.

Так, цього разу артистка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На честь дня народження знаменитого дизайнера Валентина Юдашкіна Орбакайте поділилася фото в його образах. Вона також виклала знімки 30-річної давності, де артистці всього 21 рік.

"Сьогодні День народження нашого улюбленого кутюр'є! У фото-каруселі тільки невелика частина створених образів. Дорогий @vyudashkin, бажаю багато натхнення, оригінальних ідей та яскравих творчих задумів. Заряджайся тільки позитивом і любов'ю", - привітала дизайнера Крістіна Орбакайте.

Також, вона опублікувала фото, які були зроблені нещодавно. Варто відзначити, що зараз артистці 50 років.

Шанувальники залишили співачці безліч приємних коментарів під фото: "Красуня", "Шикарна Христина", "Яка ж ви красива Христина! роки Вас тільки фарбують", "Супер", "Ви королева", "Кріс, ви найкраща!".

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