Легендарной русской певице Алле Пугачевой, которая встретилась с известным дизайнером Игорем Гуляевым, пришлось убегать от поклонников, которые хотели фотографию с Примадонной.

Как пишет Politeka.net, 72-летняя Алла Пучачева - легендарная личность. Певицу знают во всем мире, у нее много друзей и поклонников, которые мечтают о фото с Аллой Борисовной.

Так, недавно на одной из фан-страниц исполнительницы alla_super_star в Instafram опубликовали видео, на котором поклонники хотели сфотографироваться с Пугачевой.

Певица в красивом образе как раз прогуливалась с известным дизайнером Игорем Гуляевым по Москве и была не в настроении тратить много времени на фотографии. Алла Борисовна сделала несколько снимков, а потом певице пришлось убегать от назойливых фанов.

Поклонники написали комментарии под видео.

"Обожаю Аллу она легенда шоу-бизнеса талантливая женщина которая поет ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥", " Хоть бы одним глазом увидеть. Моя мечта.", "Ничего себе скорость у А. Б 😂😂😂 .", "Ладно вам☺️ она такой же человек и живет как все и гуляет где хочет. А если вы живете в Москве то вообще не диковинка. Я видела не одного артиста, и не раз", "И повсюду папарацци, не дают покоя Алле ❤️❤️❤️😂😂😂", " Аллочка же имеет право просто гулять без вашего внимания, господа, та оставьте ее в покое!",- написали в сети.

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