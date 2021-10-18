Легендарну російську виконавицю Аллу Пугачову, яка вже 10 років замужем за пародистом Максимом Галкіним, помітили в компанії молодого відомого дизайнера.

Як пише Politeka.net, 72-річна російська Примадонна Алла Пугачова та 45-річний гуморист та пародист Максим Галкін зіграли весілля 10 років тому в одному із московських ресторанів. Через два роки пара звернулася до сурогатної матері й на світ з’явилися двійнята Ліза та Гаррі, які цього року пішли вже у другий клас.

У своєму Instagram Пугачова часто ділиться світлинами з чоловіком та дітьми, а також показує себе у цікавих образах. До того ж, фото Примадонни часто публікують на різних фан-акаунтах та в ЗМІ. Цього разу фото Алли Борисівни із відомим російським дизайнером Ігорем Гуляєвим опублікували на сторінці "kp_star_onlinekp" в Instagram.

"Алла Борисівна невимушено жонглює образами. Сьогодні вона така. На стилі золотої осені 🤩 Як Вам новий образ зірки?", - написали в мережі.

На фото співачка була у довгій спідниці, короткій дублянці та білій водолазці, а образ доповнила масивним аксесуаром, сонцезахисними окулярами та сумкою через плече. У такому ніжному образі Пугачова нагадувала наречену.

У коментарях шанувальники написали свою думку про наряд співачки.

"Ніжно, свіжо, елегантно! Браво, Алла Борисівна 👏!", "Алла виглядає відмінно 🔥🔥🔥я всім бажаю так виглядати в 72 роки 😁 ♥ ️ ♥", " Алла Борисівна завжди геніальна і божественна 👏😍", "У РАЦС пішла знову з кимось", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що дочка Пугачової Орбакайте в невдалій мінісукні вразила зовнішністю на зйомках: "Що це таке?".

Нагадаємо, що щасливий Галкін зворушив сімейним відео з дорослими дітьми: "Приклад для всіх, копія...".

A ще Politeka повідомляла, що Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали".