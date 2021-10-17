У мережі з'явився архівний знімок легендарної російської співачки Алли Пугачової, яка відпочивала разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним і двома дітьми - Гарріком і Лізою.

Популярна і навіть легендарна виконавиця Алла Борисівна хоч і припинила давати концерти, проте як і раніше привертає увагу до себе цікавить фанатів своїм життям. Нерідко багато звертають увагу на помолоділий вид Пугачової.

Деякі в мережі Instagram розповідають, що помолодшати і схуднути зірка змогла не тільки завдяки пластиці, а також ще й завдяки бажанню виглядати молодше поруч з маленькими дітьми

"Спокою хочу. Хочу зрозуміти, що таке безтурботність. Кажуть, це абсолютно приголомшливе почуття, близьке до щастя. Дуже хочу випробувати. Мрію", - наводять слова Алли Борисівни в приклад фанати під сімейним кадром.

Інші підтримали:

"Спокій нам тільки сниться. Радійте життю. Вам ще рано на спокій. До 100 років далеко. Будьте улюблені і щасливі багато років; ти заслужила бути щасливою і безтурботною, зараз прийшов той час, щоб насолоджуватися своєю сім'єю; в оману нас трохи, трохи вводите, хто сторінку веде? Схожі з Вайкуле стали.Один пластичний хірург з нею...?».

На офіційній сторінці восьмирічної дочки російської Примадонни Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна Лізи часто з'являються архівні знімки молодої легенди.

Також на сторінці опублікували чорно-біле фото Алли Борисівни, на якому вона постала з красивою зачіскою і в капелюшку.

У підписі до фото розмістили зворушливий вірш про маму.

Раніше Politeka писала, що Пугачова з Орбакайте відпалили на вечірці у Баскова, Галкін все зняв на камеру: "Алла не змінюється!".

Нагадаємо, що Алла Пугачова з новою зачіскою і Галкіним здивувала появою з трьома дітьми: "Удочерили, чи що?".

A ще Politeka повідомляла, що дочка Пугачової Орбакайте показала, як змінилася за 30 років: "роки Вас тільки прикрашають".