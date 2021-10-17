В сети появился архивный снимок легендарной российской певицы Аллы Пугачевой, которая отдыхала вместе со своим супругом Максимом Галкиным и двумя детьми - Гарриком и Лизой.
Популярная и даже легендарная исполнительница Алла Борисовна хоть и прекратила давать концерты, однако по-прежнему привлекает внимание к себе интересует фанатов своей жизнью. Нередко многие обращают внимание на помолодевший вид Пугачевой.
Некоторые в сети Инстаграм рассказывают, что помолодеть и похудеть звезда смогла не только благодаря пластике, а также еще и благодаря желанию выглядеть моложе рядом с маленькими детьми
«Покоя хочу. Хочу понять, что такое безмятежность. Говорят, это совершенно потрясающее чувство, близкое к счастью. Очень хочу испытать. Мечтаю», - приводят слова Аллы Борисовны в пример фанаты под семейным кадром.
Пугачева с Орбакайте отожгли на вечеринке у Баскова, Галкин все снял на камеру: «Алла не меняется!»
"Холостяк" Добрынин с женой принесли сына к врачу, что случилось: "Нашему маленькому человеку..."
Скандал на "Мастер Шеф", Хименес-Браво вывел участницу-плутовку на чистую воду: "Это было отвратительное решение"
Эллерт и Мишина сделали для своих фанатов печальное объявление: "Мы решили..."
Солистка KAZKA Зарицкая застала Дикусара и Харлан врасплох на диване: "Как называется эта поза?"
Другие поддержали:
«Покой нам только снится. Радуйтесь жизни. Вам ещё рано на покой. До 100 лет далеко. Будьте любимы и счастливы много лет; Ты заслужила быть счастливой и безмятежной, сейчас пришло то время, чтоб наслаждаться своей семьёй; В заблуждение нас чуть, чуть вводите, кто страничку ведёт? Похожи с Вайкуле стали.Один пластический хирург с ней...?».
На официальной странице восьмилетней дочери российской Примадонны Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лизы часто появляются архивные снимки молодой легенды.
Также на странице опубликовали черно-белое фото Аллы Борисовны, на котором она предстала с красивой прической и в шляпке.
В подписи к фото разместили трогательное стихотворение о маме.
Ранее Politeka писала, что Пугачева с Орбакайте отожгли на вечеринке у Баскова, Галкин все снял на камеру: "Алла не меняется!".
Напомним, что Алла Пугачева с новой прической и Галкиным удивила появлением с тремя детьми: "Удочерили, что ли?".
A еще Politeka сообщала, что дочь Пугачевой Орбакайте показала, как изменилась за 30 лет: "Годы вас только украшают".