В сети появился архивный снимок легендарной российской певицы Аллы Пугачевой, которая отдыхала вместе со своим супругом Максимом Галкиным и двумя детьми - Гарриком и Лизой.

Популярная и даже легендарная исполнительница Алла Борисовна хоть и прекратила давать концерты, однако по-прежнему привлекает внимание к себе интересует фанатов своей жизнью. Нередко многие обращают внимание на помолодевший вид Пугачевой.

Некоторые в сети Инстаграм рассказывают, что помолодеть и похудеть звезда смогла не только благодаря пластике, а также еще и благодаря желанию выглядеть моложе рядом с маленькими детьми

«Покоя хочу. Хочу понять, что такое безмятежность. Говорят, это совершенно потрясающее чувство, близкое к счастью. Очень хочу испытать. Мечтаю», - приводят слова Аллы Борисовны в пример фанаты под семейным кадром.

Другие поддержали:

«Покой нам только снится. Радуйтесь жизни. Вам ещё рано на покой. До 100 лет далеко. Будьте любимы и счастливы много лет; Ты заслужила быть счастливой и безмятежной, сейчас пришло то время, чтоб наслаждаться своей семьёй; В заблуждение нас чуть, чуть вводите, кто страничку ведёт? Похожи с Вайкуле стали.Один пластический хирург с ней...?».

На официальной странице восьмилетней дочери российской Примадонны Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лизы часто появляются архивные снимки молодой легенды.

Также на странице опубликовали черно-белое фото Аллы Борисовны, на котором она предстала с красивой прической и в шляпке.

В подписи к фото разместили трогательное стихотворение о маме.

Ранее Politeka писала, что Пугачева с Орбакайте отожгли на вечеринке у Баскова, Галкин все снял на камеру: "Алла не меняется!".

Напомним, что Алла Пугачева с новой прической и Галкиным удивила появлением с тремя детьми: "Удочерили, что ли?".

A еще Politeka сообщала, что дочь Пугачевой Орбакайте показала, как изменилась за 30 лет: "Годы вас только украшают".