72-річна російська співачка Алла Пугачова не хоче миритися зі своїм віком, продовжуючи відвідувати світські тусовки і вечірки своїх колег по сцені.

Як передає Politeka.net, в Instagram її молодого чоловіка, шоумена Максима Галкіна, з'явилося відео з вечірки Миколи Баскова. На відео Пугачова підривала танцпол зі своєю донькою, співачкою Христиною Орбакайте. Зірки щосили веселилися під композиції Валерія Меладзе. Пугачова вибрала чорне вбрання, а Христина витанцьовувала в жовтій сукні.

"Вітаємо @nikolaibaskov з днем народження!",- підписав відео Галкін.

У коментарях шанувальники прийшли в захват від ролика, залишивши Пугачовій масу компліментів.

"Алла красуня, люблю завжди, чарівність моя! Більше таких не буде ніколи. Жінка, з якої потрібно брати приклад і захоплюватися!", "Красиві і щасливі! Але АБ - все одно краще за всіх!", "Алла Борисівна, браво!", "Алла Борисівна-красуня, яка молодець", "Алла не змінюється! Ну зірка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Аллу Пугачову не впізнали на святі у Ігоря Ніколаєва: "Що це за дівчина?".

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