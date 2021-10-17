Відома російська співачка Крістіна Орбакайте здивувала шанувальників, з'явившись на зйомках в дивному вбранні і з новою зачіскою.

Як повідомляє Politeka.net, відома актриса і співачка Крістіна Орбакайте, яка є дочкою примадонни російської естради Алли Пугачової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня здивувала фанати новим образом, в якому з'явилася на зйомках.

На фотографіях Христина позує в темній короткій сукні цікавого крою і незвичайною спідницею, яка дивно виглядає на її худій фігурі. Доповнюють образ чорні колготки і черевики на підборах. Здивувала фанатів і нова зачіска зірки - її волосся на потилиці, а на обличчя з яскравим макіяжем спадає косий чубчик.

У підписі до публікації Орбакайте розповіла про зйомки, на яких побувала, а користувачі тут же почали коментувати нову публікацію артистки: "Чому, коли дивлюся на "наших зірок", хочеться реготати і плакати? Чому так відстали від світу? Що це таке?", "Красуня", "Христиночка неповторна!", "Христина, ви супер", "Так, тільки костюмера звільнити нафіг. Жах, він з 80-х чи що одяг дістає", "Шикарна".

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