У мережі з’явився архівний знімок легендарної російської співачки Алли Пугочової; шанувальники були в захваті та відмітили надзвичайну красу виконавиці.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці восьмирічної дочки російської Примадонни Алли Пугачової та гумориста Максима Галкіна Лізи часто з’являються архівні знімки молодої легенди.

Цього разу на сторінці опублікували чорно-біле фото Алли Борисівни, на якому вона постала із красивою зачіскою та в шляпці.

У підписі до фото розмістили зворушливий вірш про маму.

Шанувальники були в захваті від світлини молодої Пугачової, дехто навіть написав, що вона могла б зіграти Анну Кареніну!.

"Анна Каренина!", "Яка високохудожня фотографія! Чудо просто! 👏👏👏", " Який образ красивий ... Алла Борисівна, Ви красуня ❤️❤️❤️", " Ось тут вона красуня", " Це ж Христина♀️", "Гарна жінка", " Дорога Алла Борисівна! Ви на цьому фото СУПЕР !!! Міцного здоров'я і довголіття !!!", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Пугачова з Орбакайте відпалили на вечірці у Баскова, Галкін все зняв на камеру: "Алла не змінюється!".

Нагадаємо, що Алла Пугачова з новою зачіскою і Галкіним здивувала появою з трьома дітьми: "Удочерили, чи що?".

A ще Politeka повідомляла, що дочка Пугачової Орбакайте показала, як змінилася за 30 років: "Роки вас тільки прикрашають".