В сети появился архивный снимок легендарной российской певицы Аллы Пугачевой; поклонники были в восторге и отметили необычайную красоту исполнительницы.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице восьмилетней дочери российской Примадонны Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лизы часто появляются архивные снимки молодой легенды.

На этот раз на странице опубликовали черно-белое фото Аллы Борисовны, на котором она предстала с красивой прической и в шляпке.

В подписи к фото разместили трогательное стихотворение о маме.

Поклонники были в восторге от фотографии молодой Пугачевой, некоторые даже написали, что она могла бы сыграть Анну Каренину!.

"Анна Каренина!", "Какая высокохудожественная фотография! Чудо просто! 👏👏👏 ", "Какой образ красивый ... Алла Борисовна, Вы красавица ❤️❤️❤️", "Вот тут она красавица"," Это же Кристина ♀️ "," Красивая женщина", "Дорогая Алла Борисовна! Вы на этом фото СУПЕР !!! Крепкого здоровья и долголетия !!!",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Пугачева с Орбакайте отожгли на вечеринке у Баскова, Галкин все снял на камеру: "Алла не меняется!".

Напомним, что Алла Пугачева с новой прической и Галкиным удивила появлением с тремя детьми: "Удочерили, что ли?".

A еще Politeka сообщала, что дочь Пугачевой Орбакайте показала, как изменилась за 30 лет: "Годы вас только украшают".