В сети появился архивный снимок легендарной российской певицы Аллы Пугачевой; поклонники были в восторге и отметили необычайную красоту исполнительницы.
Как пишет Politeka.net, на официальной странице восьмилетней дочери российской Примадонны Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лизы часто появляются архивные снимки молодой легенды.
На этот раз на странице опубликовали черно-белое фото Аллы Борисовны, на котором она предстала с красивой прической и в шляпке.
В подписи к фото разместили трогательное стихотворение о маме.
Пугачева с Орбакайте отожгли на вечеринке у Баскова, Галкин все снял на камеру: «Алла не меняется!»
Судья "Танців з зірками" Влад Яма с женой объявили о серьезном решении: "Только не говорите, что..."
"Мастер Шеф" Мартыновская после селедки под шубой выдала улучшенный вариант "Мимозы": "Это прекрасно!"
Эллерт и Мишина сделали для своих фанатов печальное объявление: "Мы решили..."
Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
Поклонники были в восторге от фотографии молодой Пугачевой, некоторые даже написали, что она могла бы сыграть Анну Каренину!.
"Анна Каренина!", "Какая высокохудожественная фотография! Чудо просто! 👏👏👏 ", "Какой образ красивый ... Алла Борисовна, Вы красавица ❤️❤️❤️", "Вот тут она красавица"," Это же Кристина ♀️ "," Красивая женщина", "Дорогая Алла Борисовна! Вы на этом фото СУПЕР !!! Крепкого здоровья и долголетия !!!",- написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Пугачева с Орбакайте отожгли на вечеринке у Баскова, Галкин все снял на камеру: "Алла не меняется!".
Напомним, что Алла Пугачева с новой прической и Галкиным удивила появлением с тремя детьми: "Удочерили, что ли?".
A еще Politeka сообщала, что дочь Пугачевой Орбакайте показала, как изменилась за 30 лет: "Годы вас только украшают".