Легендарную российскую исполнительницу Аллу Пугачеву, которая уже 10 лет замужем за пародистом Максимом Галкиным, заметили в компании молодого известного дизайнера.

Как пишет Politeka.net, 72-летняя российская Примадонна Алла Пугачева и 45-летний юморист и пародист Максим Галкин сыграли свадьбу 10 лет назад в одном из московских ресторанов. Через два года пара обратилась к суррогатной матери и на свет появились двойняшки Лиза и Гарри, которые в этом году пошли уже во второй класс.

В своем Instagram Галкин часто делится фотографиями с мужем и детьми, а также показывает себя в интересных образах. К тому же, фото Примадонны часто публикуют на различных фан-аккаунтах и в СМИ. На этот раз фото Аллы Борисовны с известным российским дизайнером Игорем Гуляевым опубликовали на странице "kp_star_onlinekp" в Instagram.

"Алла Борисовна непринужденно жонглирует образами. Сегодня она такая. На стиле золотой осени 🤩 Как вам новый образ звезды?",- написали в сети.

На фото певица была в длинной юбке, короткой дубленке и белой водолазке, а образ дополнила массивным аксессуаром, солнцезащитными очками и сумкой через плечо. В таком нежном образе Пугачева напоминала невесту.

В комментариях поклонники написали свое мнение о наряде певицы.

"Нежно, свежо, элегантно! Браво, Алла Борисовна! 👏 ", "Алла выглядит отлично 🔥🔥🔥 я всем желаю так выглядеть в 72 года 😁 ♥ ️ ♥ ", "Алла Борисовна всегда гениальна и божественна 👏😍 ", "В ЗАГС пошла опять с кем-то", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что дочь Пугачевой Орбакайте в неудачном мини-платье поразила внешностью на съемках: "Что это такое?".

Напомним, что счастливый Галкин растрогал семейным видео со взрослыми детьми: "Пример для всех, копия...".

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