Чоловік російської співачки Алли Пугачової, гуморист і шоумен Максим Галкін вразив втомленим виглядом, показавши себе поблизу без фотошопу і фільтрів.

Як пише Politeka.net, 45-річний Максим Галкін, який в 2011 році одружився на співачці Аллі Пугачовій, часто радує шанувальників знімками в своєму Instagram.

На свіжому фото артист здався шанувальникам закатованим і втомленим. Його обличчя було трохи блідим. Галкін був сильно зарослим, на його обличчі красувалася недоглянута щетина. Погляд артиста теж був трохи сумним. Незважаючи на це, очі шоумена на фото виглядали заворожуюче.

"Осінь. Бодримося", - підписав фото Галкін.

У коментарях шанувальники і колеги залишили йому масу компліментів і відгуків.

"Зеленоокий ти наш", "Не можу зрозуміти на фото: це ви вже пободрилися або ще до бодрилися?", "А в очах читається - не будити до весни", "А погляд стомлений", "В цей момент заридав Голлівуд, Нам би Максима-а-а-а...Залишиться тут!»,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Галкін в одних плавках засвітився на білосніжній яхті: "Заздримо мовчки..."

Раніше Politeka писала, що Галкін розчулив сімейними кадрами з дорослими дітьми:"Приклад для всіх".

A ще Politeka повідомляла, що Галкін похвалився Гаррі: "Зовсім дорослий вже".