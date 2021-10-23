Легенда украинской шоу-бизнеса София Ротару вместе с сыном Русланом Евдокименко горюют по дорогому человеку.

Как пишет Politeka.net, София Ротару является украинской эстрадной певицей молдавского происхождения, которая получила звание Народной артистки СССР, Украины, и многие другие награды. София была замужем за Анатолием Евдокименко с 1968 по 2002, до дня его кончины. У Ротару есть единственный сын Руслан, который женился на красавице Светлане, которая родила двоих детей - Софию и Анатолия.

И вот, сегодня, 23 октября, 19-я годовщина со дня смерти мужа Софии Ротару - Анатолия. Артистка у себя в Инстаграм опубликовала фото супруга, добавив на снимок свечку.

Руслан, сын Анатолия, тоже не прошел мимо этой даты. У него в сторис появилось фото памятника Евдокименко, где в граните был изображен музыкант с трубой.

"Народный артист Украины. Евдокименко Анатолий Кириллович. 20.01.1942 - 23.10.2002", - было написано на памятнике.

"19 лет...", - подписал лаконично фото Руслан.

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