Легенда украинской шоу-бизнеса София Ротару вместе с сыном Русланом Евдокименко горюют по дорогому человеку.
Как пишет Politeka.net, София Ротару является украинской эстрадной певицей молдавского происхождения, которая получила звание Народной артистки СССР, Украины, и многие другие награды. София была замужем за Анатолием Евдокименко с 1968 по 2002, до дня его кончины. У Ротару есть единственный сын Руслан, который женился на красавице Светлане, которая родила двоих детей - Софию и Анатолия.
И вот, сегодня, 23 октября, 19-я годовщина со дня смерти мужа Софии Ротару - Анатолия. Артистка у себя в Инстаграм опубликовала фото супруга, добавив на снимок свечку.
Руслан, сын Анатолия, тоже не прошел мимо этой даты. У него в сторис появилось фото памятника Евдокименко, где в граните был изображен музыкант с трубой.
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"Народный артист Украины. Евдокименко Анатолий Кириллович. 20.01.1942 - 23.10.2002", - было написано на памятнике.
"19 лет...", - подписал лаконично фото Руслан.
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