Известная модель и внучка легендарной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко часто показывает в Инстаграм стильные фото, демонстрирующие ее лучшие образы и этот раз не был исключением.
Молодая девушка отправилась учиться на дизайнера в Нью-Йорк и теперь много времени уделяет своему увлечению, также она пробует себя в роли модели. Начала Соня также вести и свой профиль в Инстаграм.
В этот раз светловолосая девушка порадовала солнечным и теплым кадром, сделанным со своим любимым питомцем. Причем в подписи к кадру Евдокименко рассказала не о своем дне, а о книгах, которым увлеклась:
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- «Эстетический интеллект» П. Брауна.
- «Визуальный интеллект» А.Е. Германа.
- «Redesign Leadership» Дж. Маэда
- «История современного искусства» Х.Х. Арнасона.
- «Бренд, названный вами» П. Монтовой и Т. Вандехи» - поделилась списком девушка.
"Так держать!" - пишет одна из полконниц.
Поклонники в свою очередь не только похвалили ее за внешний вид, но и ответили на список чтения.
Напомним, Соня Евдокименко является популярным блогером, став известной благодаря легендарной бабушке - Софии Ротару. 20-летняя красотка решила пойти по стопам легендарной родственницы и пробует себя в шоу-бизнесе, а также в модельном бизнесе. Не забывает Соня и об Инстаграм, где активно ведет свой блог и показывает, что происходит у нее в жизни.
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