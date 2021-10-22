Известная модель и внучка легендарной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко часто показывает в Инстаграм стильные фото, демонстрирующие ее лучшие образы и этот раз не был исключением.

Молодая девушка отправилась учиться на дизайнера в Нью-Йорк и теперь много времени уделяет своему увлечению, также она пробует себя в роли модели. Начала Соня также вести и свой профиль в Инстаграм.

В этот раз светловолосая девушка порадовала солнечным и теплым кадром, сделанным со своим любимым питомцем. Причем в подписи к кадру Евдокименко рассказала не о своем дне, а о книгах, которым увлеклась:

«Золотой час чтения с Голди 💫 Рассказываю, что нового в моем списке чтения!

- «Эстетический интеллект» П. Брауна.

- «Визуальный интеллект» А.Е. Германа.

- «Redesign Leadership» Дж. Маэда

- «История современного искусства» Х.Х. Арнасона.

- «Бренд, названный вами» П. Монтовой и Т. Вандехи» - поделилась списком девушка.

"Так держать!" - пишет одна из полконниц.

Поклонники в свою очередь не только похвалили ее за внешний вид, но и ответили на список чтения.

Напомним, Соня Евдокименко является популярным блогером, став известной благодаря легендарной бабушке - Софии Ротару. 20-летняя красотка решила пойти по стопам легендарной родственницы и пробует себя в шоу-бизнесе, а также в модельном бизнесе. Не забывает Соня и об Инстаграм, где активно ведет свой блог и показывает, что происходит у нее в жизни.

Напомним, внучка Ротару раскрыла любопытную деталь о жизни с женихом-миллионером

Также Politeka сообщала, что внучка Ротару засветилась на прогулке со своим женихом-миллионером из списка Forbes

А еще Politeka писала, что внучка Софии Ротару показала на видео, как достигает идеальной фигурки