Известная модель, начинающая певица и внучка легендарной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко рассказала деталь о жизни со своим женихом-миллионером из списка Forbes Денисом Жадановым.

Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является популярной моделью и начинающей певицей. Также она известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Уже год она в отношениях с известным бизнесменом Денисом Жадановым.

Так, на этот раз Соня Евдокименко опубликовала новую Сториз на своей странице в Инстаграм. Модель часто общается с поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. У внучки Ротару спросили, на каком языке она разговаривает со своим женихом Денисом Жадановым.

"На русском и английском", — поделилась Соня Евдокименко.

Напомним, что уже как год внучка Ротару встречается с Денисом Жадановым из американского списка Forbes. В 2018-ом году он попал в список "Топ-30 предпринимателей моложе 30 лет". Также стоит отметить, что сейчас бизнесмену 31 год, и он родом из Одессы.

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