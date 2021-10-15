Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару, показала, как гуляет по одному из самых больших городов США - Нью-Йорку.

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко решила попробовать пойти по стопам легендарной бабушки и стать певицей. Девушка также пробует себя в качестве модели. Соня сейчас живет в Нью-Йорке, США, где получает образование. Не забывает Евдокименко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новой фотографии Соня Евдокименко появилась в одном платье-футболке и белых кроссовках. Образ внучка Ротару дополнила стильной сумочкой и черных круглых очках. В таком виде Соня гуляла по солнечному Нью-Йорку.

"Продлить сезон голых ног как можно дольше", - написала Соня под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Вы супер", "Прекрасно", "Соня выложите пожалуйста видео, как научить рисовать такие шикарные стрелки, как у вас. Ты красивый!".

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