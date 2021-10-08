Внучка легендарной певицы Софии Ротару, модель и блогерша Соня Евдокименко показала, чем кроме фитнеса и йоги поддерживает свою фигуру в идеальном состоянии.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у девушки появились кадры, сделанные в одном из популярных спортивных залов Нью-Йорка. На фото Соня позировала со своим тренером, который потом провел с ней очень эффективную тренировку. Девушка была одета в обтягивающие лосины и топ, которые подчеркивали ее изящную фигурку.
Стоит отметить, что Евдокименко очень уверено смотрелась на ринге. Было видно, что ей бокс нравится, и на занятия она уже ходит давно.
«Так приятно вернуться! Человек, легенда @gothamgym. Спасибо, что запечатлели момент @meghanroche», - подписала фото Евдокименко.
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В комментариях красотке оставили массу приятных слов.
«Крутая», «Вот это да!», «Ты очень красивая», «Невероятная подготовка», «Ты такая маленькая, не страшно заниматься боксом?», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Соня Евдокименко в эффектном платье появилась на людях с женихом-миллионером из списка Forbes.
Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала красавчика-брата, в сети оценили: «Какой мужчина».
Также Politeka писала, что Соня Евдокименко засветилась в платье за 4 тысячи гривен.